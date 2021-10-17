Число орловских льготников приросло на 15 тысяч человек

17.10.2021 | 10:00 Новости, Экономика

Ряды льготников пополнили орловцы, имеющие налоговые преференции.

В Орловской области количество льготников за последнее время увеличилось на 15 тысяч человек. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФНС России. Уточним, что речь идет о тех жителях региона, которые впервые получили налоговые преференции. Статистика пополнилась в процессе рассылки уведомлений, которая ведется сейчас в области.

Как уже писал «Орелград», налоговики адресуют их гражданам, которые обязаны не позднее 1 декабря текущего года рассчитаться с бюджетом. Уведомления направляются об уплате транспортного и земельного налогов, налога на имущество и, в ряде случаев, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Именно здесь для льготников и открываются перспективы. В УФНС говорят, что многие жители региона имеют право на различные послабления от государства.

«За 2020 год инспекции Орловской области предоставили льготы и вычеты по транспортному налогу более 48,5 тысячам граждан, по земельному – 152 тысячам, а по налогу на имущество – свыше 194 тысячам граждан, — перечисляют в областной налоговой службе. — По сравнению с прошлым налоговым периодом общее число льготников увеличилось более чем на 15 тысяч человек. Всего же льготы по имущественным налогам за 2020 год начислены на сумму порядка 210 миллионов рублей».

Напомним, налоговые ставки и льготы устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня, в том числе муниципальных образований. Власти регионов и муниципалитетов имеют право вводить льготы для определенных категорий граждан по тем налогам, которые подлежат зачислению в местный бюджет. Подобные преференции предусмотрены региональным законодательством. В частности, довольно большое количество орловцев имеют право на различные скидки по уплате транспортного налога.

ИА «Орелград»

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