Фонд ЖКХ вновь упомянул Орел в докладе о нарушениях

Госкорпорация раскрыла данные о проведенных в регионах проверках.

Фонд содействия реформированию ЖКХ обнародовал расширенный отчет о проверках, которые дистанционно и в очном формате были проведены в регионах с января по сентябрь 2021 года включительно. Орловская область в подобный отчет попадает уже не первый раз в этом году. Отметим, что в регионе в отчетном периоде времени проводился мониторинг реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Всего такие проверки были проведены в 32-х субъектах Российской Федерации.

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, по результатам проверок выявлены систематические нарушения, риски и недостатки, оказывающие негативное влияние на темпы реализации программ переселения. Так, в этом году Фонд ЖКХ был вынужден приостановить предоставление Орловской области финансовой поддержки из-за невыполнения обязательства по заключению до 31 декабря 2020 года контрактов, обеспечивающих расселение не менее 90 процентов аварийной площади от минимального размера этапа 2020-2021 годов.

Основной причиной этого, отмечают в госкорпорации, стало «невыполнение органами местного самоуправления мероприятий по заключению с гражданами соглашений, предусматривающих предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения, ввиду несогласия граждан с предлагаемой суммой возмещения». Аналогичное нарушение, помимо Орловской области, было вскрыто только в Республике Башкортостан. Впоследствии оба региона отчитались в Фонд содействия реформированию ЖКХ об исполнении указанного обязательства, после чего предоставление финансовой поддержки за счет средств госкорпорации было возобновлено.

Также Орловскую область уличили в неисполнении обязательства по актуализации сведений о ходе реализации программы в АИС «Реформа ЖКХ». Сообщается, что сейчас власти региона этот недостаток устраняют. Помимо Орла в список нарушителей в данном случае попали еще 15 регионов. Кроме того, Фонд ЖКХ напомнил о том, что в Орловской области по результатам осмотров были выявлены значительные строительные дефекты, из-за которых существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики зданий. Речь идет о многоквартирных домах, в которые в рамках указанной программы переселяли орловцев.

ИА Орелград