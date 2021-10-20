Пожароопасный сезон отменили в Орловской области

Угроза лесных пожаров в регионе официально миновала.

Губернатор Андрей Клычков отменил действие собственного постановления, в соответствии с которым на территории Орловской области был установлен пожароопасный сезон. Он был введен с 12 апреля 2021 года, более чем на два месяца раньше введения особого противопожарного режима. К слову, в апреле губернатор также утвердил перечень населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров.

В него были включены населенные пункты, расстояние от границ которых до лесных массивов не превышало 20-ти метров, — город Дмитровск, а также сельские населенные пункты Культурная Посадка, Еленка, Радовище, Жудерский, Алехино, Льгов, Горки и Зеленый Шум. Главам Глазуновского, Дмитровского, Знаменского, Хотынецкого и Орловского районов было предписано оформить на эти населенные пункты соответствующие паспорта, а Главному управлению МЧС России по Орловской области было рекомендовано «обращать особое внимание на противопожарное состояние населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, при проведении профилактической работы в жилом секторе».

Теперь все это утратило силу до следующей весны. Напомним, особый противопожарный режим по распоряжению регионального правительства был снят с 10 сентября 2021 года. По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на сегодня лесопожарная обстановка в регионе остается стабильной. На большей части территории Орловской области преобладает 1-й класс пожарной опасности. Правда, в Ливнах и Ливенском районе зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

По статистическим данным Главного управления МЧС по региону, с начала года зарегистрировано 3019 пожаров, при которых погибло 36 человек и травмировано 33 человека. При этом было спасено 93 человека. Впрочем, лесные пожары тут не причем. Доминирующими причинами возгораний спасатели называют неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА «Орелград»