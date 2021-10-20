Всплеск ДТП с участием пешеходов зафиксировали под Орлом

20.10.2021 | 6:28 Новости, Общество, Происшествия

Тревогу забили в мценском отделении ГИБДД.
Отделение ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Мценский» обнародовало статистику за 9 месяцев 2021 года. В своем отчете сотрудники полиции оценили текущее состояние дорожно-транспортного травматизма на территории Мценска и Мценского района и наметили приоритетные направления деятельности. По ряду направлений статистика выглядит тревожной. Так, по сравнению с прошлым годом общее количество дорожно-транспортных происшествий на территории района выросло на 5 процентов.
Всего за 9 месяцев 2021 года на территории обслуживания мценского отдела ГИБДД зарегистрировано 229 ДТП, в которых погибли два человека и 44 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами происшествий остаются грубые нарушения ПДД, допускаемые участниками дорожного движения. Обращает на себя внимание тот факт, что в районе отмечен значительный, на 233 процента, рост аварийности с участием пешеходов. За отчетный период времени произошло 10 таких ДТП, в результате которых один человек погиб и пять получили ранения.
«В целях профилактики ДТП с участием пешеходов проводится комплекс мероприятий, в том числе операция «Пешеход», профилактические мероприятия «Засветись», «Сложности перехода», «Внимание, пешеход!» и другие, — сообщили в мценском отделе ГИБДД. — За нарушения правил дорожного движения на пешеходов составлено 364 административных материалов. На водителей за не предоставление преимущества пешеходам составлено 269 административных материалов».
Кроме того, на дорогах района было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей. По сравнению с прошлым годом количество таких ДТП сократилось на 60 процентов. К счастью, погибших из-за действий нетрезвых водителей в этом году нет, но один человек был травмирован.
«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения ОГИБДД МО МВД России «Мценский» проводит рейды «Нетрезвый водитель» и профилактические акции «Сообщи о пьяном за рулем», — добавили в ведомстве. — С начала года сотрудниками Госавтоинспекции составлено 86 административных материалов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и выявлено 10 водителей, повторно управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. На них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ».

ИА Орелград

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