Жители Орла стали реже писать губернатору

Количество обращений к главе региона сократилось по отношению к прошлому году.

Как сообщает администрация губернатора и правительства Орловской области, в III квартале 2021 года в адрес главы региона Андрея Клычкова и его ближайших подчиненных из правительства поступило 2650 письменных обращений, в том числе 148 коллективных. Для сравнения, в III квартале 2020 года было зарегистрировано 2715 обращений, или на 2,4 процента больше, чем сейчас. При этом количество коллективных писем практически сохранилось на том же уровне.

Обращает на себя внимание тот факт, что жители Орла стали писать губернатору реже, чем раньше. Если в прошлом году в III квартале глава региона получил от них 472 обращения, то в минувшем квартале текущего года – 391. В целом в этом году на жителей областной столицы приходится 14,8 процента писем губернатору от их общего количества против 17,4 процента годом ранее. Снизилась активность и жителей Ливен. При этом по сравнению с III кварталом 2020 года увеличилось число обращений от жителей Мценска, Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского и других районов.

Тематика обращений оказалась довольно разнообразной. Так, в администрации губернатора подсчитали, что в III квартале 2021 года высшим чиновникам областного уровня по вопросам социальной сферы поступило 1387 обращения, что составляет 52,3 процента от их общего количества. На втором месте оказались обращения по вопросам экономики (25,8 процента), на третьем – по вопросам жилищно-коммунальной сферы (19,8 процента). Далее следуют письма на тему общества и политики (6,6 процента) и безопасности и законности (2,7 процента).

ИА Орелград