В Болхове и четырех районах Орловщины отменили карантин

О снятии ограничений распорядился губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал указ об отмене ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях региона. Сделано это на основании представления областного управления ветеринарии. Карантин отменен в городе Болхове, а также в десятках населенных пунктов Болховского, Мценского, Знаменского и Орловского районов. Как уже писал «Орелград», жесткие ограничения были введены в конце августа этого года в соответствии с указом губернатора.

Тогда в частном свинарнике был зафиксирован падеж домашних животных. Пробы патологического материала были отправлены на исследование в лабораторию. Анализ показал, что причиной мора стала АЧС. Частный свинарник был признан эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней, вокруг него была очерчена угрожаемая зона в радиусе 20 километров.

Несмотря на снятие карантина, целый ряд ограничений будет действовать еще довольно долго. Например, согласно указу губернатора, комплектовать хозяйства всех форм собственности новым поголовьем свиней взамен принудительно изъятого властями местным жителям будет разрешено только через 1 год после отмены карантина. Кроме того, ряд ограничений в угрожаемой зоне будет действовать еще в течение 180 календарных дней. Дело в том, что теперь угрожаемая зона объявлена неблагополучной территорией. Поэтому она будет находиться под пристальным наблюдением ветеринарных работников.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области губернатор поручил на период действия ограничений «осуществлять контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней посредством проведения мероприятий по регулированию численности диких кабанов». Иными словами, этих лесных животных разрешено отстреливать, чтобы довести их численность до показателя плотности не более чем 0,25 особи на 1000 га.

Также чиновникам поручено регулярно проводить обследования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, для выявления случаев падежа этих животных. Кроме того, искать будут и несанкционированные захоронения павших свиней. Руководителям охотхозяйств, расположенных на территории Болховского, Мценского, Знаменского и Орловского районов, губернатор также посоветовал в период действия оставшихся ограничений проводить мероприятия по регулированию численности диких кабанов, то есть отстреливать их.

ИА «Орелград»