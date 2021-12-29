Четверть миллиарда вложат в ремонт еще одного орловского моста

Объявлен тендер на реконструкцию моста в Ливенском районе.



Организатором закупки выступил департамент экономического развития и инвестиционной деятельности орловской области. В роли заказчика выступает казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Победитель тендера получит право на выполнение работ по реконструкции моста через реку Сосна на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново — Важжова в Ливенском районе Орловской области. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 253,273 миллиона рублей. Деньги, соответственно, будут бюджетными.

Согласно техническому заданию, все работы по реконструкции моста через реку Сосна должны быть выполнены в полном соответствии с проектной документацией, сметой и условиями контракта, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов. Это важное условие, поскольку в последние годы по Орловской области прокатилось несколько скандалов, связанных с ремонтом мостов за казенные средства.

Достаточно вспомнить ремонт моста через реку Зуша в Мценске, который превратился в настоящий долгострой. Там сменилось три подрядчика. Мост недавно в торжественной обстановке был открыт, однако качество работ теперь оценивают правоохранители при помощи экспертов-мостостроителей. Они же изучают, куда пропала часть средств, выделенных на ремонт. Громкие скандалы, обернувшиеся возбуждением уголовных дел о хищении бюджетных миллионов, не утихают и в Орле, они связаны с ремонтом и реконструкцией Красного моста и моста «Дружба».

Что касается моста через реку Сосна, то подрядчик в соответствии с контрактом будет обязан предоставить определенные сроки гарантии на разные виды работ. В частности, гарантия сохранности и работоспособности самого моста должна составить 8 лет, его искусственных сооружений (водоотводные лотки, канавы, кюветы, дождеприемные колодцы и лестничные сходы) – 6 лет, деформационных швов, барьерных ограждений, перил и дорожных знаков – 5 лет, сигнальных столбиков – 2 года, разметки из термопластика – 1 год. «Участник аукциона не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ», — следует из аукционной документации.