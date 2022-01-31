Орловские полицейские отправились на Кавказ

Сводным отрядом будет командовать подполковник полиции Алексей Гулаков.

Сводный отряд орловских полицейских отправился в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщила пресс-служба УМВД.

Командировка продлится пол-года под руководством замначальника отдела МВД России по городу Орлу подполковника полиции Алексея Гулакова.

Начальник орловской полиции генерал-майор Савенков лично напутствовал подчиненных, пожелав не опорочить репутацию предшественников и вернуться в полном составе в установленный срок. А с благословлениями к собравшимся обратился митрополит Орловский и Болховский Высокопреосвященнейший Тихон.

ИА «Орелград»