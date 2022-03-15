В Орле жители вскрыли фейковый капремонт своего дома

Люди узнали о капитальном ремонте, который, якобы, закончился два года назад. Состояние дома можно оценить в фотогалерее «Орелграда».

Жители Советского района города Орла с удивлением узнали, что согласно данным Регионального фонда капитального ремонта, работы в их доме уже прошли в период с 2018 по 2020 год. Удивление жильцов можно понять, ознакомившись с состоянием, в котором находится их дом.

На прошлой неделе «Орелград» сообщал, что Валентина Остроушко, экс-зампред облсовета, рассказала общественности о том, что Орловская область, в отличие от соседних регионов, не самым целевым способом расходует средства Фонда капремонта. Эта ситуация, судя по всему, очень устраивает областные власти, зато на ремонт жилых домов средств не хватает.

Подозрения Остроушко выглядят очень резонными, если побывать на переулке Огородный и посмотреть на состояние жилого дома, в котором, по версии чиновников, два года назад был окончен капитальный ремонт.

«Такое ощущение, что здесь побывал не фонд капремонта, а Военно-Космические Войска РФ», — печально шутит один из местных, глядя на фасад своего дома. В подъездах ситуация не лучше, как и с коммуникациями.

Речь идет об одном из двухэтажных двухподъездных домов, которые были построены в конце 50-х годов в районе нынешнего торгового центра «Дашенька». Если вбить его адрес в поисковой строке на сайте Регионального фонда капитального ремонта, то можно узнать о масштабных работах, которые велись аж целых два года.

По данным Фонда, в числе прочего уже завершены ремонты внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Также удалось завершить ремонты крыши и фасада. При этом, масштабные работы остались без внимания местных жителей, которые уверенно заявляют, что никакого капремонта по их адресу не производилось.

Отметим, что месяц назад семилетний тюремный срок получил бывший глава Регионального фонда капремонта Владислав Масленников. Согласно обнародованным подробностям дела, внимание правоохранительных органов привлекло проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Орле и Ливнах. Подрядчиком указанные работы были проведены не в полном объеме, а в соответствующих документах о приемке работ были отражены недостоверные сведения. При этом, указанные обстоятельства не помешали Масленникову подписать все документы о приемке.

ИА «Орелград»