КСП обратилась к правоохранителям после проверки водоканала

Почти все проверенные сделки были совершены с единственным поставщиком.

Контрольно-счетная палата города Орла проверила на соответствие законодательства о закупках товаров, работ и услуг 1658 договора МПП ВКХ «Орелводоканал», которые были заключены в 2020-2021 годах на общую сумму 446,064 миллиона рублей. Как следует из аудиторского отчета, 94,99 процента составила доля закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур. В результате таких сделок было заключено 1575 договоров на общую сумму 252,078 миллиона рублей. То есть контракты с единственным поставщиком в проверенном периоде времени были основным способом закупок.

«В результате проведения конкурентных процедур заключено 83 договора на сумму 193,985 миллиона рублей, экономия составила 25,246 миллиона, — отмечает при этом КСП. — По результатам контрольных мероприятий выявлено 39 нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на общую сумму 20,728 миллиона рублей».

Так, 51 процент от общего числа составили нарушения при проведении конкурентных процедур, в том числе при составлении документации. Всего было зафиксировано 20 таких случаев. Кроме того, обнаружено 12 фактов размещения в Единой информационной системе недостоверных данных в ежемесячных отчетах о заключенных договорах. Вскрыто и семь случаев нарушений в ходе исполнения договоров. В данном случае аудиторы говорят о ненаправлении требований об уплате штрафных санкций поставщикам и подрядчикам, а также о принятии услуг, не соответствующих условиям договора.

«По результатам контрольных мероприятий объектам контроля направлено два представления, а также обращение в УМВД города Орла, — говорится в отчете КСП. — Основными причинами выявленных нарушений являются формальное отношение заказчиков к планированию закупок, несоблюдение должностными лицами, ответственными за ведение закупок, положений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц».

ИА «Орелград»