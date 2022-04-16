В Орле сравнили цены на молоко и бензин

Стоимость молока росла более бурными темпами, чем стоимость топлива.

В марте 2022 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2 процента, а по сравнению с мартом 2021 года повысились на 6,4 процента. Такие данные приводит Орелстат, аналитики которого проследили динамику потребительских цен на этом рынке. Так, цена газового моторного топлива в регионе в марте 2022 года снизилась почти на 6 процентов по сравнению с февралем. Примерно на 0,3 процента подешевел автомобильный бензин марки АИ-92. Стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98 осталась на февральском уровне, а моторное дизельное топливо подросло в цене всего на 0,1 процента.

Изучили аналитики и цены на продукты питания. Так, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2-процентной жирности в Орловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем поднялось в цене на 3,81 процента. Самая высокая цена на этот продукт зафиксирована в Мценске, где такое молоко можно приобрести по 70,8 рубля за один литр. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2-процентой жирности в марте в целом по региону подорожало на 1,4 процента. Наиболее дорогим в пределах региона оно было в Орле – 105,88 рубля за один литр.

Напомним, ранее руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов озвучил предварительные итоги мониторинга ценообразования на социально значимые продовольственные товары по итогам первого квартала 2022 года. Он отметил, что в условиях объявленной нашей стране экономической блокады стоимость товаров, работ и услуг выросла в разы. А вслед за этим подорожала основа потребительской корзины. УФАС ведет постоянный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (в этот перечень входят 24 наименования товаров).

Полученные сведения используются для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных поставщиков. Так, в период с 22 февраля по конец марта 2022 года в адрес Орловского УФАС поступило более 250 заявлений. Как отметил Андрей Кирьянов, из них порядка 60 процентов жалоб касались повышения цен на сахар и отсутствие его в магазинах. Более 20 процентов обращений были связаны с ростом цен на детское питание и подгузники. Остальные обращения касались повышения цен на прочие товары (кофе, креветки, коньяк, гречка, пекинская капуста, масло, в т.ч. подсолнечное, авто- и мотозапчасти, медикаменты, помидоры, майонез, макароны, соль, мука, яйца, бумага и т.д.).

«Все указанные выше обращения находятся на контроле в службе и по каждому из них проводиться индивидуальная проверка с учетом указаний и разграничения компетенции между ФАС России и терорганами», — отметил глава Орловского УФАС. В своем выступлении он также напомнил о том, что рост стоимости товаров не всегда связан со злоупотреблениями продавцов. Существуют объективные факторы, такие как увеличение себестоимости продукции, нарушение логистических цепочек, изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам, ажиотажный спрос и другое.

ИА «Орелград»