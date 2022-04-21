Дело орловского полковника СК Николая Панасюка привлекло внимание Бастрыкина

Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СК.

На ситуацию с возможной «пьяной ездой» полковника орловского Следственного комитета Николая Панасюка обратил внимание председатель федерального СКР Александр Бастрыкин.

«В связи с появлением ряда публикаций критического характера в отношении сотрудника одного из подразделений следственного управления по Орловской области Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Юдину П.И. доложить об озвученной ситуации», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, в орловских СМИ была опубликована информация о том, что в ночь после Дня защитника Отечества, полковник Панасюк, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками УГИБДД.

Позже издание «Орловские новости» опубликовало информацию о рассмотрении административного дела:

«Сначала в деле оказалось две противоречащих друг другу экспертизы. Первая, сделанная сразу после остановки автомобиля ДПСниками и давшая основания для составления протокола. И вторая, которую предоставил сотрудник СК. С «наскока» дело рассмотреть не получилось. И было проведено пару заседаний, где полковник попросил рассматривать дело без участия СМИ, после чего выяснилось, что мировой суд был вообще не уполномочен рассматривать это дело, ведь дела сотрудников СКР по закону должны рассматривать районные суды».

В настоящее время вопрос поставили на контроль в центральном аппарате СК.

ИА «Орелград»