Сотни пропавших в музее ценных предметов ищут под Орлом

В скором времени искать их, возможно, придется правоохранителям.

Контрольно-счетная палата города Мценска на очередном заседании Мценского горсовета народных депутатов представила отчет о проверке муниципального бюджетного учреждения «Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева». Результаты в какой-то степени оказались ошеломляющими. Например, аудиторы проверили учет операций музея по нефинансовым активам. В частности, изучили перечень особо ценного движимого имущества. Он был определен учреждению в количестве 24 единиц движимого имущества плюс музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности. Последние включены в перечень в количественном выражении.

Аудиторов насторожил такой факт: в перечне особо ценного движимого имущества, утвержденного постановлением администрации города Мценска в 2021 году, насчитывается 16 684 музейных предметов основного фонда и 6168 предметов научно-вспомогательного фонда. Однако согласно ведомственному отчету «Сведения о деятельности музеев» количество предметов основного фонда составляет 16 793 единицы, предметов научно-вспомогательного фонда 6247 единиц. Таким образом, аудиторами было установлено расхождение по количеству особо ценного имущества, учтенного в перечне и отчете.

Как указала КСП, в настоящее время проводится сверка по учету и фактическому наличию предметов: прозвучала информация о том, что не было обнаружено 115 предметов основного фонда и 135 предметов научно-вспомогательного фонда. Аудиторы отмечают, что «администрацией музея не принимались меры по выявлению виновных в недостаче лиц и не направлялись обращения в правоохранительные органы». Со слов директора музея, процитированных в отчете КСП, в связи с тем, что музейные ценности и предметы ей были переданы в ненадлежащем состоянии, в настоящий момент проводится полная сверка фондов по плану-графику полной сверки музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения на 2020-2024 год.

«В ходе полной сверки возможно недостающие предметы могут быть найдены, — отмечено в то же время в материалах Контрольно-счетной палаты. — В перечне музейных предметов они указаны как не обнаруженные на момент утверждения перечня особо ценного имущества». Напомним, что в марте 2021 года в этом же музее проводилась внеплановая проверка, устроенная управлением культуры и архивного дела Орловской области. Тогда были выявлены нарушения обязательных требований федерального законодательства и факт неисполнения выданных ранее предписаний органов государственного контроля. Впрочем, в октябре 2021-го новое предписание было исполнено в полном объеме.

ИА «Орелград»