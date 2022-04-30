На Орловщине в футбол сыграли в колонии строгого режима

На футбольном поле впервые сошлись команды осужденных.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области. Пробный футбольный матч прошел в исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Он открыл футбольный турнир, в котором примут участие команды, составленные из осужденных. Сообщается, что пробный матч завершился вничью, правда, счет игры не уточняется. Далее соревнования будут проводиться между командами всех отрядов, заверили в ведомстве.

«В течение 2022 года спортивные мероприятия, проводимые в учреждениях УФСИН, приурочены 100-летию общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», а также проводятся с целью популяризации здорового образа жизни и занятий спортом, — пояснили в управлении ФСИН. — Спортивные мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований».

Кстати, на днях в Орле прошел турнир по мини-футболу, организованный в рамках спартакиады общества «Динамо». В нем приняли участие команды региональных управления ФСИН, МВД, ФСБ, ФССП и Росгвардии, а также Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова и Академии федеральной службы охраны. По традиции соревнования проводились в спортивном зале «Динамо». В итоге первенствовала команда Академии ФСО, второе место заняли футболисты из УМВД, а «бронза» досталась команде УФСИН.

ИА «Орелград»