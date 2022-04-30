В Орле дом оставили без кровли в зиму

30.4.2022 | 10:53 ЖКХ, Новости

Завершение ремонт дома добился Народный фронт.

В Орле только после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта были завершены кровельные работы в многоквартирном доме на улице Комсомольской, 144. Как уточнили в региональном отделении этой организации, по графику капитальный ремонт в здании должен был быть завершен еще осенью прошлого года. Однако подрядчик не уложился в срок, а дом буквально ушел в зиму с раскрытой крышей.

«В январе текущего года к нам обратились люди, проживающие в данном доме, — пояснил член регионального штаба Народного фронта Юрий Власов. — Они рассказали, что с октября 2021 года вынуждены жить в многоэтажке с незавершенным ремонтом, который начали в рамках программы капитального ремонта. Граждане рассказали, что верхние этажи при выпадении осадков заливает. Мы сразу же подключились к решению этого вопроса».

Осмотрев техническое состояние дома, активисты обратились в администрацию города Орла «с предложением принять необходимые меры для завершения ремонта кровли на доме». Было также установлено, что капремонт стартовал еще минувшим летом. Подрядчик заменил инженерные коммуникации, электропроводку и только потом приступил к кровельным работам. Строители демонтировали старый кровельный материал по всей площади и заменили стропильную систему, после чего работы были свернуты.

«Со своей стороны администрация Орла приняла необходимые меры, — заверили в орловском региональном отделении Народного фронта. — В итоге фонд капитального ремонта обязал подрядчика завершить кровельные работы. Весной текущего года на всей площади крыши был уложен кровельный профнастил, а также установлены сливы».

ИА «Орелград»

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