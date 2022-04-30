В Орле пройдет фестиваль правильного кино

Мероприятие в этом году приурочено к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Майский фестиваль правильного кино пройдет в Орловском краеведческом музее. Демонстрация кинофильмов будет проходить с 2 по 8 мая, начало каждого сеанса – в 12.00. как пояснили в краеведческом музее, в этом году мероприятие приурочено к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках майского фестиваля правильного кино организует показ художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

Вход на кинопоказ свободный, но следует помнить, что в музее соблюдается масочный режим. Программа фестиваля уже известна. Так, 2 мая будет показан фильм «Сашка», 3 мая — «Человек №217», 4 мая — «Мы в садовника играли», 6 мая — «Иди и смотри», 7 мая — «Секретная миссия», 8 мая — «28 панфиловцев». Кинопоказы будут проходить по всей стране на площадках музеев-участников Международного проекта «Территория Победы». Они предназначены для широкой аудитории, которая включает в себя посетителей музея и приглашенных гостей.

Федеральный проект «Территория Победы» стартовал в 2017 году. Он направлен на создание единого пространства по военной истории ХХ века. Проект уже охватил всю страну, объединив региональные и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. Инициатором проекта выступил Музей Победы. О поддержке проекта заявили все регионы страны. Более 200 музеев на территории России и за рубежом стали партнерами Музея Победы, а значит, единомышленниками в деле сохранения исторической правды.

«Территория Победы» – это единое музейное и информационное пространство, формирующее живое эмоциональное восприятие самых ярких страниц нашей великой истории, — так говорят о себе организаторы этого проекта. — Наша цель – сделать музеи центрами культурной жизни регионов, активной просветительской и образовательной работы. Наши партнеры в разных уголках России получают от Музея Победы информационную и методическую поддержку, новые экспозиционные материалы, участвуют в формировании совместных музейных практик, технологий и образовательных проектов».

Сегодня «Территория Победы» – это масштабный проект, имеющий статус международного. Он охватывает свыше 7000 музейных работников и 10 миллионов посетителей в год. Всех участников объединяет стремление защитить, сохранить и передать новым поколениям граждан нашей страны память о подвиге их предков – Героев-Победителей.

ИА «Орелград»