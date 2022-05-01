Назван самый популярный вид бизнеса в Орле

Наиболее распространенным видом предпринимательства оказалась торговля.

В Орловской области по итогам 2021 года наибольшее количество организаций в их общем объеме составили фирмы с основным видом деятельности, связанным с торговлей. По данным правительства региона, таковых насчитывалось 2796 единиц. На втором месте оказались предприятия, связанные со строительством (1311 единиц), на третьем – предприятия сферы обрабатывающих производств (1037 единиц).

«Наиболее популярный вид деятельности для индивидуальных предпринимателей Орловской области – «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в нем работает более трети всех индивидуальных предпринимателей региона (39,7 процента на 1 января 2022 года), — говорится в правительственном докладе о состоянии конкуренции. — Причина популярности этого вида деятельности среди предпринимателей в том, что это быстро окупаемый бизнес, с возможностью прогнозирования поведения потребителей».

Оборот организаций отражает успехи их коммерческой деятельности. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). По данным правительства, в 2021 году оборот организаций региона сложился в сумме 601 миллиард рублей, что в действующих ценах оказалось на 15,3 процента больше, чем годом ранее.

«Если сопоставлять организации области исходя из оборота на одну зарегистрированную организацию, то наиболее крупными, как и годом ранее, являются организации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха (2021 год – 403,8 миллиона рублей), — говорится в докладе. — Далее идут организации обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли».

К слову, оборот в среднем на одну организацию в Орловской области в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом во многих видах деятельности. Специалисты объясняют это снятием карантинных и ограничительных мер, введенных ранее для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции. По данным регионального УФНС, количество орловских субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в единый реестр, к началу 2022 года составило 24 854 единицы, или на 279 единиц больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»