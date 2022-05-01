Оценка орловской недвижимости оказалась завышена

1.5.2022 | 13:08 Новости, Экономика

Цены были снижены после принятия решений по исковым заявлениям.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила плановую проверку результатов деятельности Межрегионального бюро технической инвентаризации. В частности, в рамках экспертно-аналитического мероприятия был проведен анализ соблюдения этим бюджетным учреждением принципов определения кадастровой стоимости недвижимости в результате проведенной кадастровой оценки объектов капитального строительства в 2019 году.

«Анализ обоснованности выбора подходов и методов оценки позволил сделать вывод о соответствии проведенных процедур государственной кадастровой оценки требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, — отметили в КСП. — Также проведенный анализ стоимости аналогичных объектов других регионов Центрального федерального округа свидетельствует о сопоставимости результатов применения данного метода в Орловской области с показателями других субъектов Российской Федерации».

Вместе с тем отмечается, что не всегда проведенная оценка устраивает собственников недвижимости, которые оспаривают ее результаты вплоть до обращения в суд. По подсчетам аудиторов, в рамках оспаривания в судебном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости до 1 января 2021 года были рассмотрены исковые заявления в отношении 51 объекта капитального строительства. По итогам рассмотрения этих исков снижение кадастровой стоимости до размера рыночной цены сложилось в среднем на 68 процентов. С 1 января 2021 года в рамках переданных МР БТИ полномочий по установлению кадастровой стоимости было рассмотрено 76 заявлений, из которых в отношении 51 объекта требования были удовлетворены. Снижение кадастровой стоимости в результате ее установления в размере рыночной цены составило в среднем 54 процента.

ИА «Орелград»

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