Спецгруппу по борьбе с подпольными работниками создали в Ливнах

Новый орган будет бороться за легализацию теневой занятости.

Администрация Ливен распорядилась о создании рабочей группы по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений. Ранее решением подобных вопросов в райцентре занимались межведомственные комиссии. Группу возглавила Людмила Полунина, первый заместитель главы администрации города Ливны. Зампредом назначена Нина Парахина, начальник финансового управления администрации города. Также в состав включены представители горотдела налогов и доходов и комитета экономики, предпринимательства и торговли.

В работе группы могут принимать участие представители службы судебных приставов, полиции, налоговой службы и районного центра занятости населения. Это будет постоянно действующий координационный орган. На своих заседаниях члены рабочей группы будут рассматривать вопросы о состоянии теневой занятости в организациях города Ливны. На основании этого они должны вырабатывать предложения по легализации трудовых отношений, повышению собираемости и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города и государственные внебюджетные фонды.

Ранее в Орле прошло первое в текущем году заседание региональной межведомственной комиссии по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений. Согласно озвученным на нем данным, в текущем году в целом по региону планируется легализовать труд 3845 человек. Как сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора, с начала года в Орловской области выявлено уже 1300 работников, трудоустроенных неофициально. После вмешательства комиссии работодатели заключили трудовые договоры с 756 «нелегалами».

«В 2021 году благодаря действиям комиссии и ее рабочих групп в районах в Орловской области был легализован труд 8896 работников (план перевыполнен более чем в 2 раза), — отметили в пресс-службе губернатора. — Это большая часть из общего количества изначально выявленных нелегалов. В план мероприятий на 2022 год включены меры, направленные на профилактику, выявление и пресечение фактов нарушений закона при осуществлении трудовой деятельности и защиту прав трудящихся».

Напомним, что о нарушении работодателем прав работников, в том числе нежелании заключать официальный трудовой договор, можно сообщать в прокуратуру Орловской области, в государственную инспекцию труда, в областное управление труда и занятости, в отделы по труду, которые имеются в каждом муниципальном образовании, а также в налоговый орган по месту регистрации предприятия или жительства работника.

ИА «Орелград»