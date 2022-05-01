Усадьбу старообрядца в Орле разрешили озеленить

Особый правовой режим установлен в отношении исторического здания.

Областные власти утвердили границы территории и условия правового режима использования объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Усадьба старообрядца». Это здание было построено в XIX веке, оно расположено в Орле на улице 2-й Пушкарной. Проект границ был утвержден на основании обращения управления градостроительства администрации города Орла. Что касается правового режима, то он отвечает требованиям федерального законодательства об охране памятников.

Так, на территории объекта культурного наследия запрещается строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик. Под запретом изменение основных характеристик ландшафта, в том числе рельефа, геологической структуры (например, замена грунта) и гидрологического режима. Исключение сделано для случаев сохранения и восстановления (регенерации) исторической среды. Нельзя также проводить работы, изменяющие предмет охраны усадьбы старообрядца, в том числе изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры.

В то же время разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям закона и позволяющей обеспечить функционирование объекта в современных условиях. Например, разрешено благоустройство территории, устройство плиточного и иного покрытия, элементов освещения, малых архитектурных форм, а также озеленение территории «с учетом визуального восприятия объекта культурного наследия». Также разрешена установка на территории усадьбы памятных знаков и другой историко-культурной информации, связанной с этим памятником.

ИА «Орелград»