В Орле после ДТП около Южного рынка госпитализирована женщина

Авария произошла вчера поздним вечером.

Вчера вечером 48-летней женщине потребовалась госпитализация после столкновения двух легковых автомобилей в районе Южного рынка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской областе.

В 22.30 водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по Комсомольской со стороны переулка Рижский в направлении улицы Кромская. В районе дома № 269 по Комсомольской при повороте налево он не уступил дорогу ВАЗу, ехавшему прямо во встречном направлении.

В салоне «Фольксвагена» находилась пассажир, которую госпитализировали с телесными повреждениями. Также к врачам обратился водитель ВАЗа. Ему на месте оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

ИА «Орелград»