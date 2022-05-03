В Орле после ДТП около Южного рынка госпитализирована женщина

3.5.2022 | 15:15 Новости, Происшествия

Авария произошла вчера поздним вечером.

Вчера вечером 48-летней женщине потребовалась госпитализация после столкновения двух легковых автомобилей в районе Южного рынка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской областе.

В 22.30 водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по Комсомольской со стороны переулка Рижский в направлении улицы Кромская. В районе дома № 269 по Комсомольской при повороте налево он не уступил дорогу ВАЗу, ехавшему прямо во встречном направлении.

В салоне «Фольксвагена» находилась пассажир, которую госпитализировали с телесными повреждениями. Также к врачам обратился водитель ВАЗа. Ему на месте оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

ИА «Орелград»

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