«Долговой» документ может появиться в Орле

О необходимости регламентировать работу с должниками заявили в горсовете.

В Орле может появиться официальный документ, призванный упорядочить работу с должниками. По крайней мере, такую идею вынашивают в горсовете. Так, в своем итоговом отчете спикер горсовета Василий Новиков указал, что парламентский комитет продолжил контроль за работой администрации города. Речь идет о вопросах исполнения полномочий администратора доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, а также земли, государственная собственность на которую не разграничена.

«В ходе неоднократного рассмотрения данного вопроса комитет указал администрации города Орла на необходимость разработки и принятия положения, устанавливающего регламент организации претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности, — следует из отчета Василия Новикова. — Такой нормативный документ должен установить сроки, порядок организации и взаимодействия структурных подразделений администрации города Орла, порядок и сроки взаимодействия со службой судебных приставов в вопросах исполнения требований исполнительного документа, включая ходатайства о наложении ареста на имущество должника, ограничения выезда за границу и привлечения к уголовной ответственности».

Также городские парламентарии ратуют за повышение эффективности взаимодействия чиновников мэрии с Росреестром и службой судебных приставов. В данном случае ставится вопрос о розыске активов должников и принятии всех законных мер для взыскания задолженности в бюджет города. «Мы говорим, в том числе, о расторжении договоров аренды земельных участков с арендаторами, имеющими значительную задолженность перед бюджетом города Орла и постоянно нарушающими условия оплаты», — уточнил спикер горсовета.

Кстати, профильный комитет провел собственное расследование и установил, что в составе муниципальной казны находятся нежилые помещения, фактически являющиеся общедолевой собственностью. При этом они формально являются активом города, но не могут принести какой-либо доход в бюджет. Расходы на их содержание в 2021 году превысили три миллиона рублей. По сути, они являются потерями бюджета города Орла, констатировали в городском парламенте. Для исправления ситуации по инициативе профильного комитета были внесены изменения в соответствующие нормативные документы.

ИА «Орелград»