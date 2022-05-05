Дорогу под Орлом осветили по суду

Освещением был оснащен южный подъезд к городу Мценску.

Как сообщает управление ГИБДД по Орловской области, в текущем году автомобильная дорога «Южный подъезд к городу Мценск» была обустроена стационарным электрическим освещением. Недавно его проверили полицейские, оборудование в настоящее время работает в штатном режиме. В ведомстве говорят, что это важное событие. Дело в том, что ранее данный дорожный участок считался аварийно опасным и неблагополучным. В темноте тут нередко случались неприятные происшествия.

«Ранее на данном участке автодороги из-за отсутствия стационарного освещения неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездами на пешеходов, велосипедистов и иные виды ДТП, — пояснили в областном управлении ГИБДД. – Отделением ГИБДД МО МВД России «Мценский» проводилась целенаправленная работа для появления на данном участке автодороги стационарного электрического освещения».

В частности, полиция неоднократно вносила представления в адрес организации, в оперативном управлении которой находится данная дорога. От нее требовали устранить причины и условия, способствующие созданию угроз безопасности граждан и общественной безопасности. Также составлялись административные протоколы. Однако с мертвой точки дело сдвинулось после того, как в прошлом году Мценская межрайонная прокуратура обратилась с иском в суд. Она потребовала от властей и «владельца» привести дорогу в соответствие с нормативными требования.

Данный иск был удовлетворен. После вступления решения суда в законную силу начались монтажные работы. Теперь дорога освещена, решение суда исполнено. В УГИБДД подчеркнули, что полицейские продолжают в плановом порядке вести контроль за приведением автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в техническое состояние, отвечающее законодательным нормам.

ИА «Орелград»