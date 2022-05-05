Исполнение бюджета Орла обсудят публично

Слушания состоятся 13 мая в здании администрации областного центра.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, городской парламент определился с датой проведения публичных слушаний об исполнении бюджета Орла за 2021 год. Напомним, это обязательная процедура, однако четкой даты ее проведения не существует. В предыдущие пару лет, например, горсовет сдвигал ее даже на осень из-за непростой ситуации с коронавирусом.

Однако в этом году, как сообщил председатель профильного комитета по бюджету Тимур Нерушев, публичные слушания по исполнению бюджета Орла за 2021 год состоятся 13 мая. Начало намечено на 16 часов дня, мероприятие планируется провести в большом зале администрации областного центра. Предложения по данному вопросу можно направлять в горсовет до 12 мая включительно. Принимают их по адресу: Пролетарская гора, 1, кабинеты 401 и 404 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00).

Тем временем, указанную тему в своем итоговом отчете уже кратко затронул председатель Орловского горсовета народных депутатов Василий Новиков. Он сообщил, что бюджет отчетного года был исполнен по доходам в сумме 9,9 миллиарда рублей, по расходам – 9,7 миллиарда. Дефицит по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 266 миллионов рублей. Спикер горсовета также отметил, что расходы городской казны ежегодно растут по объективным причинам.

«Городу Орлу необходимы новые школы и детские сады, — заявил Василий Новиков. — С 2016 года расходы только по таким социальным объектам увеличились на 700 миллионов рублей. В то же время доходы города такими темпами не растут. В преодолении этого разрыва нам ежегодно помогает правительство региона и раскрытие собственных резервов».

Он отметил, что общая сумма дотаций городу Орлу на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Орловской области в отчетном году превысила полтора миллиарда рублей. Для сравнения, в 2019 году она составила около 460 миллионов, в 2020 году – около 750 миллионов рублей. Эти цифры говорят о том, что «власти региона видят потребности областного центра и находят варианты совместного решения существующих задач».

«Благодаря вышеуказанным средствам в течение отчетного периода удалось снизить кредиторскую задолженность муниципального образования с 975 до 734 миллионов рублей, — следует из отчета спикера городского парламента. — Кроме того, при поддержке регионального правительства изменилась структура муниципального долга – уменьшена доля коммерческих кредитов в пользу бюджетных кредитов. Это дало экономию в 17 миллионов рублей в отчетном году и в перспективе – до 80 миллионов экономии на обслуживании долга ежегодно».

ИА «Орелград»