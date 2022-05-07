Число пострадавших от укусов детей на Орловщине выросло до 30

Дети составляют почти половину пострадавших от клещей орловцев.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проведение планового сезонного мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Базируется он в основном на фактах обращений граждан за медицинской помощью. Попутно в регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, клещи постепенно активизируются. Случаи их нападения на людей официально зафиксированы уже в девяти муниципальных образованиях. На данный момент к медикам за помощью обратились 63 пострадавших от укусов клещами, в том числе 30 детей. То есть почти половину пострадавших составляют дети. К счастью, случаев инфицирования иксодовым боррелиозом и других заболеваний не зарегистрировано. Отметим, что клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется.

В ведомстве добавили, что в этом году на территории региона планируется провести акарицидные обработки на площади 350 га. С начала сезона активности клещей уже проведены рекогносцировочные обследования на площади 68 га и акарицидные обработки на площади 57,9 га. В частности, от клещей специальными препаратами обработаны территории Детского парка и Городского парка культуры и отдыха в Орле, Центральный парк и скверы в Ливнах, территория Кривцовского мемориала в Болховском районе, территории санатория «Дубрава» и трех летних загородных оздоровительных учреждений. Управление Роспотребнадзора также анонсировало проведение в период с 16 по 27 мая «горячей линии» по профилактике клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита.

ИА «Орелград»