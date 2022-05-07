Новиков призвал мэрию следить за качеством ремонта

Вопросы строительства и ремонта требуют особого внимания властей.

Как уже рассказывал «Орелград», председатель Орловского горсовета народных депутатов Василий Новиков публично отчитался о деятельности за 2021 год. Однако говорил он не только о прошлом, но и о будущем. Например, спикер указал, что парламентский комитет по строительству и перспективному развитию города в отчетном году провел 12 заседаний. Из рассмотренных им 64 вопросов 19 впоследствии были вынесены на заседания горсовета.

В качестве яркого примера деятельности комитета Новиков назвал «самую болевую точку Орла», а именно вопрос реконструкции Красного моста. Напомним, белгородский подрядчик оказался ненадежным. Он взял крупный аванс, большую часть которого топ-менеджеры потратили на люксовые автомобили и другие приобретения, не имевшие отношения к ремонту моста. В результате было возбуждено и до сих пор расследуется несколько уголовных дел. По словам Василия Новикова, в прошлом году депутаты 10 раз обращались к администрации города по этой теме.

«Мы помним, что в результате сомнительный подрядчик был отстранен от работы, а выплаченный аванс возвращен в бюджет города, — отметил спикер в своем выступлении. — Тема не закрыта, и нам всем вместе предстоит добиваться проведения качественных и результативных работ на главной транспортной артерии города».

Впрочем, претензионная работа, по его мнению, требуется не только на таких стратегических объектах. В связи с этим спикер призвал администрацию города Орла обратить внимание на качество работ по всем муниципальным контрактам.

«И при ремонте дорог, и на дворовых территориях важно своевременно выявить недостатки и добиваться их устранения по действующей банковской гарантии», — подытожил Новиков.

ИА «Орелград»