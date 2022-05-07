Суд в Орле не позволил отобрать автобусы у МУП «ТТП»

Иск лизингодателя был оставлен без удовлетворения.

В Орле региональный арбитражный суд рассмотрел очередной спор, в котором оказалось замешанным МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Иск подало акционерное общество «Межрегиональная лизинговая компания» из Москвы. Оно просило о расторжении договора финансовой аренды, заключенного сторонами в январе 2021 года, и об изъятии у ответчика и передаче истцу предмета лизинга в количестве 20 единиц. Поясним, что речь шла о 20-ти автобусах марки «ПАЗ Vector NEXT». К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен городской комитет по организации транспортного обслуживания и связи и администрацию города Орла.

Ответчик иск не признал, указав, что требования истца о расторжении договора финансовой аренды и изъятии пассажирских автобусов не отвечают принципу сохранения баланса интересов сторон. По мнению МУП «ТТП», изъятие 20-ти автобусов приведет к остановке работы транспортного предприятия и социальному взрыву среди населения Орла. Кроме того, ответчик указал, что МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» произвело оплату лизинговых платежей по договору по май 2022 года включительно и что оснований для расторжения договора и изъятия предмета лизинга не имеется. Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи и администрация Орла исковые требования не признали по аналогичным основаниям.

Как установил суд, ранее в Орле был проведен конкурс на обслуживание шести автобусных маршрутов (№№ 1т, 3т, 4т, 15, 16 и 48), на которых должны работать 47 автобусов. Кроме того, маршруты №15 и №48 обслуживают район Выгонки в Орле, для этого задействовано 20 автобусов, что, по оценкам мэрии, составляет 80 процентов от общего количества общественного транспорта в данном районе. Мэрия также в суде отметила, что все контракты с перевозчиками заключены. И если у МУП «ТТП» будут отозваны сразу 20 автобусов, то заменить их будет нечем. У частных перевозчиков дополнительный транспорт отсутствует. Таким образом, резюмировали ответчики, МУП «ТТП» является социально-значимым предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий. Власти заинтересованы в его сохранении и недопущении его банкротства, в связи с чем в последнее время предприятию были выделены значительные бюджетные средства.

Напомним, что деньги из казны МУПу выделяли, в том числе, на погашение крупной задолженности за автобусы, взятые в лизинг. Судя по материалам дела, АО «МЛК» обращалось к МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и администрации Орла с просьбой рассмотреть варианты досрочного выкупа предмета лизинга как единовременно, до 1 июня 2022 года, так и с рассрочкой платежей до 1 марта 2023 года. Администрация Орла предложила лизингодателю урегулировать спор в добровольном порядке по варианту, предусматривающему досрочный выкуп автобусов в срок до 30 июня 2023 года. Ответ на указанное обращение в администрацию города, как заверили чиновники, до настоящего времени не поступил.

Суд установил, что орловский МУП действительно задолжал московской компании, которая ранее уже обращалась в суд с иском о взыскании 13,4 миллиона рублей. Однако еще в ходе рассмотрения дела МУП перечислил в адрес истца все платежи, включая авансовый платеж в размере 6,86 миллиона рублей, а также неустойку. То есть на дату рассмотрения нового спора задолженность по договору лизинга отсутствовала. Кроме того, как установил суд, платеж за май 2022 года был внесен лизингополучателем авансом. Арбитраж решил в удовлетворении исковых требований отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»