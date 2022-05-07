В Ливнах одну из улиц назовут в честь экс-главы ДНР Захарченко

7.5.2022 | 14:56 Новости, Политика

Улица появится в новом микрорайоне в районе 135-го километра трассы «Орел — Тамбов».

Глава Ливен Сергей Трубицин заявил о том, что в городе появится улица имени Александра Захарченко, в прошлом возглавлявшего Донецкую Народную Республику.

В настоящее время в Ливнах проектируется новый микрорайон, который будет построен в районе 135-го километра трассы «Орел — Тамбов».

«Наше решение о присвоении новой улице фамилии Захарченко — это знак нашей поддержки специальной военной операции на Украине, нашей поддержки военных и жителей Донбасса, знак верности нашей общей истории и памяти о наших общих Героях. Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира», — написал Трубицин на своей странице в социальной сети VK.

В 2014 году Александр Захарченко стал одним из наиболее узнаваемых лиц «Русской Весны», как называли тогда серию русских восстаний на юго-востоке Украины. С 4 ноября 2014 по 31 августа 2018 он возглавлял Донецкую Народную Республику.

Погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. По официальной версии, теракт был осуществлен украинской диверсионно-разведывательной группой.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования