В Ливнах одну из улиц назовут в честь экс-главы ДНР Захарченко

Улица появится в новом микрорайоне в районе 135-го километра трассы «Орел — Тамбов».

Глава Ливен Сергей Трубицин заявил о том, что в городе появится улица имени Александра Захарченко, в прошлом возглавлявшего Донецкую Народную Республику.

В настоящее время в Ливнах проектируется новый микрорайон, который будет построен в районе 135-го километра трассы «Орел — Тамбов».

«Наше решение о присвоении новой улице фамилии Захарченко — это знак нашей поддержки специальной военной операции на Украине, нашей поддержки военных и жителей Донбасса, знак верности нашей общей истории и памяти о наших общих Героях. Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира», — написал Трубицин на своей странице в социальной сети VK.

В 2014 году Александр Захарченко стал одним из наиболее узнаваемых лиц «Русской Весны», как называли тогда серию русских восстаний на юго-востоке Украины. С 4 ноября 2014 по 31 августа 2018 он возглавлял Донецкую Народную Республику.

Погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. По официальной версии, теракт был осуществлен украинской диверсионно-разведывательной группой.

ИА «Орелград»