Названы условия работы пришкольных лагерей в Орле

Власти города определились с порядком организации работы лагерей.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей. Речь идет о так называемых пришкольных лагерях, которые традиционно открываются в дни летних каникул. В этом году они будут организованы не только в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, но и для социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города мэр приказал в срок до 30 мая 2022 года организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения – управление Роспотребнадзора должно все проверить и выдать разрешение на работу каждого конкретного лагеря. Также мэр поручил своевременно провести комплектование лагерей, выделить необходимое количество помещений и организовать питание обучающихся в соответствии с действующим законодательством.

Кстати мэр утвердил и порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Данная льгота в 2022 году положена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям, занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе. Также мера соцподдержки положена детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. К числу последних могут быть отнесены и многодетные семьи.

Для получения указанной меры социальной поддержки, которая заключается в оплате питания школьников за счет бюджета, родителям необходимо будет подать пакет документов. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей в этом году составляет не менее 21 календарного дня в течение летних каникул и 7 дней в течение осенних каникул.

ИА «Орелград»