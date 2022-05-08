Названы условия работы пришкольных лагерей в Орле

8.5.2022 | 15:23 Новости, Общество

Власти города определились с порядком организации работы лагерей.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей. Речь идет о так называемых пришкольных лагерях, которые традиционно открываются в дни летних каникул. В этом году они будут организованы не только в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, но и для социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города мэр приказал в срок до 30 мая 2022 года организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения – управление Роспотребнадзора должно все проверить и выдать разрешение на работу каждого конкретного лагеря. Также мэр поручил своевременно провести комплектование лагерей, выделить необходимое количество помещений и организовать питание обучающихся в соответствии с действующим законодательством.

Кстати мэр утвердил и порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Данная льгота в 2022 году положена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям, занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе. Также мера соцподдержки положена детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. К числу последних могут быть отнесены и многодетные семьи.
Для получения указанной меры социальной поддержки, которая заключается в оплате питания школьников за счет бюджета, родителям необходимо будет подать пакет документов. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей в этом году составляет не менее 21 календарного дня в течение летних каникул и 7 дней в течение осенних каникул.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования