Под Орлом гаишники устроили «охоту» на дачников

В Корсаковском и Новосильском районах организовали усиленные рейды ГИБДД.

Как сообщает управление ГИБДД Орловской области, усиленные рейды были организованы на территории района обслуживания ОГИДДД МО МВД России «Новосильское» в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки. Гаишники начали их проводить еще 30 апреля, а заключительным днем акции должно стать 10 мая 2022 года. Впрочем, в самом ведомстве эти рейды называют профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение правонарушений и преступлений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Статистика показывает, что нередко водители, выезжающие на дачи и садовые участки за пределы райцентров, пренебрегают безопасной скоростью, — говорят в УГИБДД. — Наряду с этим в выходные и праздники растёт число нарушителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, или не имеющих права управления. Возрастает количество нарушителей-мотоциклистов. Этим нарушениям и уделяется пристальное внимание сотрудников ОГИБДД в текущие праздники».

Особое внимание при патрулировании уделяется местам проведения праздничных мероприятий, массового отдыха граждан, объектам реализации алкогольной продукции, а также так называемым местам притяжения несовершеннолетних и отдаленным населенным пунктам. В УГИБДД подчеркнули, что столь пристальное внимание обусловлено анализом аварийности и практикой службы. Кстати, на данный момент в ходе рейдов сотрудники ОГИБДД выявили уже 10 нарушений Правил дорожного движения.

Тем временем, в самом городе Новосиле сотрудники ГИБДД и УФСИН совместно провели с местными жителями профилактические беседы по соблюдению ПДД. Как уточнили в УГИБДД, мероприятие проводится с целью недопущения повторных грубых нарушений правил теми, кого уже наказывали суды, в том числе лишением водительских прав. В частности, им рассказали о текущей статистике ДТП на территории Орловской области, а также о поправках в законодательство, принятых в 2022 году.

В ходе беседы было отмечено, что большинство ДТП происходит по вине водителей, не соблюдающих скоростной режим и допускающих употребление алкогольных и наркотических веществ за рулем. Собравшимся напомнили о том, что дорога — это зона повышенной опасности, и от каждого водителя и пешехода зависит не только его жизнь и благополучие, но и жизнь других участников движения.

ИА «Орелград»