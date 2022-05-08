Под Орлом обиженная женщина случайно убила сожителя

В суде она пояснила, что просто хотела ткнуть мужчину ножом.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы. Обвинение ей было предъявлено по ч.4 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, она умышленно причинила тяжкий вред здоровью потерпевшего, из-за чего последний скончался. Суд посчитал, что исправление и перевоспитание виновной возможно только в условиях изоляции от общества и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Было установлено, что жертвой женщины стал ее сожитель. Находясь в помещении кухни, она во время словесного конфликта на бытовой почве бытовым ножом ударила мужчину в бедро. Он был доставлен в больницу, где и скончался от обильной потери крови. В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, подтвердив свои показания данные ею в ходе предварительного следствия. Суду она рассказала, что они с «мужем» начали употреблять спиртное с пяти часов утра. Попутно она чистила рыбу.

В какой-то момент собутыльники начали ругаться. Сожитель оскорблял свою женщину, хотя она просила его замолчать. Затем мужчина рушил покинуть кухню, но он находился в таком сильном опьянении, что не устоял на ногах и упал на порог в дверном проеме между кухней и залом. Он лежал на боку и продолжал браниться на «супругу». Женщина приселяя рядом с ним на корточки. В руке она держала кухонный нож, которым до этого чистила рыбу. Она заявила, что слова, высказанные в ее адрес сожителем, ее очень обидели. Поэтому она, находясь в раздраженном состоянии, немного наклонилась к нему и ножом нанесла один удар в заднюю часть бедра левой ноги.

Потерпевший схватился рукой за ногу, выругался нецензурной бранью, и сказал: «Что ты сделала? У меня кровь течет». После этого женщины сразу оделась и побежала к соседке, сказала ей, что ткнула сожителя ножом в ногу. Соседка вызвала скорую и помогла перетянуть потерпевшему ногу ремнем. К сожалению, спасти его жизнь так и не удалось. Подсудимая уверяла, что не хотела убивать мужчину, но была так обижена, что хотела в тот момент причинить ему боль. Думала, что от того, что она ткнет ножом в ногу сзади, ничего страшного не произойдет.

ИА «Орелград»