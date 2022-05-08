Под Орлом обследуют место боя с танковой армией Гудериана

Орловские поисковики проводят очередной полевой сезон «Первый Воин».

В Орловской области на территории Мценского района проводится пятая полевая поисковая экспедиция «Первый Воин». Название дано по наименованию села, возле которого ведутся работы. Об этом сообщает Поисковое движение России. Экспедиция стартовала с церемонии торжественного открытия, участниками которой стали депутат Госдумы Ольга Пилипенко, генеральный директор АО «Агрофирма Мценская» Николай Жернов, председатель областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов Николай Кутузов и глава Отрадинского сельского поселения Александр Соломаткин.

Полевой сезон посвящен поискам свидетельств боя, который части Красной Армии дали 6 октября 1941 года 2-й танковой армии Гудериана. Он произошел в окрестностях села Первый Воин Мценского района. Как говорят поисковики, в том бою особенно отличилась 4-я танковая бригада под командованием полковника Михаила Катукова. Впоследствии именно за этот бой ей было присвоено почетное звание 1-я гвардейская танковая бригада. Активные поисковые работы на этом поле ведутся уже третий год. Примечательно, что участвуют в них поисковики со всех уголков России.

«Сразу после митинга поисковики отправились в поле и уже в ходе первого рабочего дня обнаружили минометную позицию (уже четвертую на данном участке) и останки двоих красноармейцев, — говорится в сообщении Поискового движения России. — У одного из них был солдатский медальон, но записка не сохранилась».

В общественной организации добавили, что обследование территории ведется так называемым методом сплошного прохождения – поисковики используют для этого глубинный рамочный металлодетектор. Интересно, что разработчики этого прибора лично приехали на место поисковых работ, чтобы обучить участников экспедиции навыкам работы с ним. Сообщается, что в рамках экспедиции также запланировано проведение занятий по вооружению, снаряжению и униформе Красной Армии, документированию результатов поисковых работ.

ИА «Орелград»