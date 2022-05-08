Тротуары «как после бомбежки» обнаружили в Орле

Народный фронт призвал мэрию отремонтировать тротуары на улице Матвеева.

Представители орловского отделения Общероссийского народного фронта направили в администрацию города Орла призыв отремонтировать на улице Матвеева тротуары. Как следует из сообщения этой общественной организации, асфальтовое покрытие на них разрушилось, образовались ямы. В результате в дождливую погоду горожанам приходится двигаться по пешеходным дорожкам с осторожностью, лавируя между огромных луж. Выглядит территория так, словно ее бомбили. Ранее за помощью к активистам обратились жители Советского района областного центра.

«Они рассказали, что не один год вынуждены при малейшем выпадении осадков пробираться с осторожностью по тротуарам на улице Матвеева, — рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Дробязгин. — Поступали жалобы к нам и от пациентов больницы имени Семашко, которые тоже вынуждены идти через лужи до центрального входа медицинского учреждения. С представителями администрации города Орла мы выехали на место, оценили ситуацию, а после направили чиновникам обращение с предложением взять данный вопрос на контроль и отремонтировать тротуары».

Активисты отмечают, что протяженность улицы Матвеева составляет около 650 метров, а тротуары необходимо отремонтировать с обеих ее сторон. Обращают внимание они и на значимость этой территории – тут располагаются не только многочисленные многоквартирные дома, но и упомянутая выше больница скорой медицинской помощи имени Семашко, а также школа №36 имени Александра Бакина. В ОНФ надеются, что мэрия откликнется на призыв, тем более что успешный опыт подобного сотрудничества в Орле уже имеется.

«В 2018 году по инициативе активистов Народного фронта городская администрация разработала «дорожную карту» по ремонту тротуаров, — пояснили по этому поводу в общественной организации. — В рамках этой программы были отремонтированы пешеходные зоны на улицах 60 лет Октября, Октябрьской, Максима Горького и других».

ИА «Орелград»