В Орле назвали причины для отказа в выдаче путевок в детские лагеря

Риском для родителей может стать отсутствие денег в бюджете города.

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2022 году». Напомним, подобный документ принимается ежегодно. В нем власти устанавливают условия социальной поддержки по оплате путевок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации за счет средств бюджета города.

Ежегодно утверждается и список категорий детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, имеющих право на такую поддержку. В этом году, например, в него включено 10 категорий: дети сотрудников муниципальных организаций и госучреждений, сотрудников предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по зарплате, сотрудников коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у ИП. Также льготы положены одаренным детям, детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, детям самозанятых граждан.

Например, мера соцподдержки детей сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, представляет собой оплату за счет бюджета 85 процентов стоимости путевки в загородные лагеря отдыха, детские оздоровительные центры и санаторно-курортные организации. Чтобы получить льготную путевку, родителям надо подать в компетентные органы пакет документов. Стоит помнить, что бюджет поможет с оплатой только одной путевки в год. Выбор загородной оздоровительной организации остается за родителем, но лишь при условии наличия путевок туда в выбранный лагерь. В случае превышения стоимости суточного пребывания ребенка в лагере, расходы свыше несут родители. Они же оплачивают транспортные расходы.

Постановлением мэра утверждены случаи, при которых мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации не предоставляется. Прежде всего, такую поддержку не окажут, если родители представят неполный пакет документов или в случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в представленных ими документах. Не поддержат чиновники детей и в случае отсутствия денежных средств в бюджете города Орла.

ИА «Орелград»