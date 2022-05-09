Наблюдатели проверят, как в реальности живут орловцы

Почти полтысячи домохозяйств будут проверены случайным образом.

Орелстат известил жителей Орловской области о проведении комплексного наблюдения условий жизни населения. Акция стартует уже 13 мая и продлится по 10 июня 2022 года включительно. Отметим, что наблюдение является федеральным – оно проводится во всех регионах Российской Федерации. Ответственность за ее проведение возложена на Федеральную службу государственной статистики, а основанием для этого послужило соответствующее постановление правительства страны. Последнее распорядилось о проведении федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

«По результатам обследования планируется получить детальную информацию о фактических условиях проживания российских семей: о жилищных и бытовых условиях; об удовлетворении потребностей населения в услугах образования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового обслуживания; о занятости и условиях труда; о социальном обеспечении и социальной защите; об использовании свободного времени, — говорится в сообщении Орелстата. — В обследовании по всей России примут участие 60 тысяч домохозяйств, адреса которых были отобраны случайным образом».

Конкретно в Орловской области обследованию подлежат 480 домохозяйств, 288 из которых расположены в городской местности (Орел, Ливны, Мценск, Колпна, Кромы и Знаменка) и 192 – в сельской местности. В частности, выбор пал на обследование качества жизни жителей села Екатериновка Ливенского района, деревни Голубица Кромского района, села Калинино Орловского района, деревни Протасаво Покровского района, поселка Цветочный Мценского района и деревни Хорошилово Урицкого района. Отметим, что на период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками полиции.

«Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата – интервьюерами, — добавили в госучреждении. — Они обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

ИА «Орелград»