В Орле разыграют места под фотобудки

Конкурс для соискателей объявила администрация Детского парка.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МБУК «Детский парк» появилось на официальном сайте администрации города Орла. Сам аукцион назначен на 8 июня 2022 года, его организатором является администрация Детского парка. Извещение представляет собой публичную оферту. Победитель аукциона приобретет право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории парка сроком с 10 июня 2022 года по 9 июня 2025 года включительно.

Как следует из конкурсной документации, речь идет о торговых автоматах, предназначенных для оказания фотоуслуг. Один из них расположится в районе Фестивальной площадки, а второму отвели местечко на смотровой площадке над «Амфитеатром». Начальная стоимость каждого лота установлена в размере 88 138 рублей. Размер задатка устанавливается в размере, равном стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены лота, и составляет 7344 рубля. Если участником аукциона является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Соискателям надо будет предоставить организаторам торгов дизайн-проект внешнего вида своих фотоавтоматов. Фотобудки давно и активно используются по всему миру, но в последние годы они получили новый толчок к развитию. Произошло это с появлением вендинговых технологий. Фотобудка представляет собой устройство для автоматической съемки и изготовления фотографий, например, на документы. Установка монтируется в отсеке специальной кабины с регулируемым стулом.

До появления цифровой фотографии такие автоматы во многих странах мира были самым быстрым способом получения снимков на документы. Поскольку в процессе съемки не требуется участие фотографа, фотоавтоматы получили популярность в качестве развлечения – многие пользуются ими для получения «неформальных селфи». В современном значении фотокабиной называется также терминал, предназначенный только для автоматической распечатки цифровых фотографий с носителя клиента.

ИА «Орелград»