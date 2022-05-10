Мэр Орла узаконил пропаганду

Меры противопожарной безопасности разрекламируют даже при помощи КВН.

Администрация Орла распорядилась о проведении противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории города. В частности, мэр Юрий Парахин утвердил план проведения такой пропаганды и рекомендовал руководителям всех городских предприятий, учреждений и организаций руководствоваться этим планом. Например, документом предусмотрено проведение тематических творческих конкурсов для детей всех возрастов, спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди учащихся высших, средних специальных учебных заведений и учебных учреждений начального профессионального образования.

Также запланированы экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности жизни, организация тематических утренников, КВН, игр и викторин. Предусмотрена документом и организация работы в летних оздоровительных лагерях, создание дружин юных пожарных (ДЮП) и оформление уголков пожарной безопасности.

Что касается всех остальных, то мэрия по традиции распорядилась наладить распространение среди населения противопожарных памяток, буклетов и листовок, провести собрания и сходы граждан, применить средств громкоговорящей связи и имеющиеся электронные средства передачи информации в торговых центрах и общественном транспорте. Также запланировано проведение в этом году семинаров, собраний и встреч с председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.

ИА «Орелград»