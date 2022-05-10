Ремонт памятников под Орлом вызвал подозрения

Работы были проведены без проведения проверки сметы на достоверность.

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области публично представила в региональном парламенте отчет о своей деятельности. Среди прочего были оглашены результаты проверки целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных Троснянскому району. Деньги поступили туда в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Объектом финансового контроля выступал районный отдел культуры и архивного дела. Общий объем проверенных средств составил 577,9 тысячи рублей.

Как следует из отчета КСП, были выявлены факты нарушения подрядчиком установленных договором сроков выполнения работ на 57 дней. При этом в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ требование об уплате пени подрядчику не предъявлялось. Кроме того, фактически работы по текущему ремонту проводились при отсутствии заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. Аудиторы сочли это нарушением требований статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ.

«Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выдано АУ ОО «Орелгосэкспертиза» после завершения работ на объекте, — говорится в отчете. — В ходе выборочной проверки установлено, что в сметную документацию и акт о приемке выполненных работ включены не все выполненные работы, что указывает на недостатки при составлении сметной документации, ненадлежащее качество приемки заказчиком выполненных работ».

По итогам проверки в адрес начальника отдела культуры и архивного дела администрации Троснянского района было внесено представление. Материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»