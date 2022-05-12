70 процентов обследованных земель оказались «пустырями»

Специалисты земельного надзора отчитались о текущих проверках.

В 2022 году сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировало уже 10 422 га земель сельскохозяйственного назначения. При этом было выявлено 7880 га, заросших сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Такие данные привели в пресс-службе указанного ведомства. Нетрудно подсчитать, что порядка 70 процентов обследованных земель на деле оказались заброшенными пустырями, которые не вовлечены в сельскохозяйственный оборот, несмотря на свой статус.

В качестве примера в ведомстве приводят результаты обследования, проведенного в марте в Свердловском районе Орловской области. Инспекторы обнаружили и запротоколировали там земельные участки сельскохозяйственного назначения с «признаками зарастания». Правообладателем заросших пустырей оказалась компания «Куракинское», которой управление Россельхознадзора направило соответствующее предостережение.

«Для устранения признаков нарушений юридическое лицо провело агротехнические мероприятия по борьбе с сорняками на площади 998 га, — отметили в пресс-службе ведомства. — В настоящий момент по предписаниям управления Россельхознадзора и выданным предостережениям введено в сельскохозяйственный оборот 2508 га земель. С целью введения оставшейся площади неиспользуемых земельных участков в сельскохозяйственный оборот в адрес хозяйствующих субъектов направлено 37 предписаний».

Кроме того, сотрудники управления активно занимаются и относительно новым видом деятельности – проводят разъяснительную работу с целью профилактики совершения земельных административных правонарушений. Согласно приведенной статистике, в этом году проведено уже 208 консультирований и 26 профилактических визитов, в адрес землевладельцев направлено 187 предостережений о недопустимости нарушения закона.

«Вышеуказанные меры позволяют существенно снизить риск совершения административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»