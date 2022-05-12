Антинаркотический форум на 200 человек проведут в Орле

В областном центре уже ищут того, кто смог бы такое мероприятие провести.

В Орле объявлен тендер на оказание услуги по проведению областного молодежного форума, посвященного здоровому образу жизни и профилактике наркомании в молодежной среде. Организатором аукциона является бюджетное учреждение «Орловский областной центр молодежи «Полет». Он же подпишет госконтракт в качестве заказчика. Начальная цена контракта установлена в размере 60 тысяч рублей. Как следует из технического задания, областной молодежный форум должен пройти в Орле, в мае-июне текущего года.

Точные даты пока не определены – по условиям, они устанавливаются по согласованию с заказчиком, а в случае плохих погодных условий мероприятие может быть даже перенесено на неделю. Вход на молодежный форум должен быть свободным. Общее количество участников должно составить не менее 200 человек. На форум пригласят представителей муниципальных образований Орловской области, студентов вузов и ссузов, членов молодежных общественных организаций.

Исполнитель должен организовать набор и привлечь к участию в мероприятии заинтересованных людей. Он также обязан организовать проведение форума с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, применяемых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Что касается программы, то в нее будут включены мастер-классы и различные соревнования на площадках в парках и скверах Орла. Допускается проведение мероприятий в помещении, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Отметим, что это должны быть соревнования по городошному спорту, настольному теннису, шахматам и спидкубингу (скоростная сборка кубика Рубика). Также планируется провести квест по теме здорового образа жизни, здорового питания, занятия физической культурой и спортом, турнир по различным играм для молодежи, турнир по сборке спилс-карты РФ и квиз-игру на тему ЗОЖ. В программу форума войдет и лекция на тему здорового образа жизни.

Победитель аукциона должен будет привлечь для проведения лекций и мастер-классов не менее трех специалистов в области фитнеса и здорового образа жизни. Причем эти специалисты должны иметь не только соответствующие сертификаты или другие «корочки», но и опыт работы не менее 3 лет. Добавим, что программа форума рассчитана на три дня. Его участников обеспечат так называемым раздаточным материалом – это будут листовки и буклеты по здоровому питанию, а также памятки антинаркотической направленности и о борьбе с вредными привычками.

ИА «Орелград»