Чиновники отказали сироте в жилье, сославшись на пустую казну

Отстаивать нарушенные права юноше пришлось в суде Орловского муниципального округа.

В Орловской области завершилось очередное судебное противостояние сироты и чиновников, которые отказали в реализации законного права на жилье от государства. Подробности этого спора сообщила пресс-служба Орловского районного суда. Иск к администрации Орловского муниципального округа подал местный житель, который до сих пор остается без положенного по закону жилья только из-за позиции чиновников. Он относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей.

Как уточнили в суде, его мать была лишена родительских прав еще в 2004 году, а сведения об отце отсутствуют. Своего жилья у молодого человека нет. В 2019 году он достиг 18-летнего возраста, стал совершеннолетним и автоматически приобрел право на получение благоустроенного жилья за казенный счет. Несмотря на это, юноша до сих пор таковым не обеспечен.

«При этом, еще в 2021 году он был включен в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Орловском районе Орловской области, — подметили в пресс-службе райсуда. — В судебном заседании представитель администрации, не оспаривая право истца на получение жилого помещения, возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на недостаточное финансирование».

Однако указанные доводы представителя администрации были признаны несостоятельными, а вот исковые требования молодого человека были удовлетворены в полном объеме. Чиновников обязали предоставить ему жилье, отвечающее всем нормам и требованиям. Впрочем, решение этого вопроса может затянуться, так как у проигравшей стороны есть право и время на обращение с жалобой в апелляционную инстанцию.

ИА «Орелград»