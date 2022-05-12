Независимые аналитики подсчитали зарплаты орловских медсестер

12.5.2022 | 16:05 Новости, Экономика

В преддверии Дня медицинской сестры  аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru оценили востребованность и зарплаты этих специалистов в разных регионах.

С начала года в Орловской области медсестер чаще всего искали учреждения здравоохранения в Орле и Мценске. Всего 50 вакансий. Средняя предлагаемая зарплата — 26,3 тысячи рублей, при этом по стране — 35 тысяч. 

На данный момент актуальны 20 вакансий: с зарплатами в Орле от 15 до 25 тысяч рублей до вычета налогов, в Тульскую область наших специалистов приглашают на 30 — 40 тысяч рублей. 

Лидерами по числу запросов на медицинских сестер стали Москва (19%), Санкт-Петербург (9%) и Московская область (9%), указано в релизе пресс-службы HeadHunter.

ИА «Орелград»

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