Независимые аналитики подсчитали зарплаты орловских медсестер

В преддверии Дня медицинской сестры аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru оценили востребованность и зарплаты этих специалистов в разных регионах.

С начала года в Орловской области медсестер чаще всего искали учреждения здравоохранения в Орле и Мценске. Всего 50 вакансий. Средняя предлагаемая зарплата — 26,3 тысячи рублей, при этом по стране — 35 тысяч.

На данный момент актуальны 20 вакансий: с зарплатами в Орле от 15 до 25 тысяч рублей до вычета налогов, в Тульскую область наших специалистов приглашают на 30 — 40 тысяч рублей.

Лидерами по числу запросов на медицинских сестер стали Москва (19%), Санкт-Петербург (9%) и Московская область (9%), указано в релизе пресс-службы HeadHunter.

ИА «Орелград»