Орел и Мценск «весьма неактивно» голосуют за благоустройство

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил активизировать онлайн-голосование по отбору территорий и проектов благоустройства, сообщает пресс-служба главы региона.

В числе отстающих крупнейшие города — Орел, Мценск. Не отличились Корсаковский, Свердловский, Орловский районы.

«Жители этих муниципалитетов весьма неактивно голосуют за благоустройство тех или иных территорий», — указано в сообщении.

Андрей Клычков отметил, что в минувшем году орловцы «продемонстрировали большую заинтересованность».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» жители должны сами определить, какие объекты нуждаются в скорейшем восстановлении и ремонте. За федеральные средства строят фонтаны и обновляют парки, подводят освещение к местам отдыха. На 2023 год в голосовании принимает участие 71 объект. Результаты будут известны после 30 мая.

ИА «Орелград»