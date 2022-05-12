Ульяновским охранникам отказали в праве поработать в Орле

Поводом для отказа стало отсутствие местной лицензии на оружие.

Арбитражный суд Орловской области принял решение об отказе в удовлетворении требований ООО «Частное охранное предприятие «Титан», которое зарегистрировано в Ульяновске. Это был спор о признании незаконным решения Орловского УФАС России. Подробности процесса сообщили в пресс-службе областного антимонопольного органа. Дело в том, что в декабре прошлого года ульяновский ЧОП подал жалобу в УФАС на действия комиссии заказчика, в роли которого выступал Орловский государственный аграрный университет. Вуз в начале декабря объявил о проведении электронного аукциона на услуги частной охраны, а именно на выставление поста охраны. Начальная максимальная цена контракта составляла 9,74 миллиона рублей.

На участие было подано две заявки – упомянутым Титаном» и орловской частной охранной организацией «Гром». Комиссия заказчика отказала в допуске заявки ульяновской фирмы на участие в аукционе. В результате контракт достался орловскому участнику. «Титан» счел отказ незаконным и неправомерным и подал жалобу в Орловское УФАС, которое, рассмотрев ее по существу, признало жалобу необоснованной, а действия комиссии заказчика правомерными.

Не согласившись с решением управления, «Титан» обжаловал его в судебном порядке. Однако и арбитражный суд фирме отказал в удовлетворении ее требований, признав действия антимонопольщиков законными. Было установлено, что ульяновский ЧОП не состоит на учете в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии по Орловской области. Разрешение на хранение и использование оружия на территории Орловской области эта компания не получала. Кроме того, заявителем не было представлено сведений о регистрации в налоговой службе по месту оказания услуг. Охранять же, причем физически, требовалось объект, расположенный в Орле.

ОГАУ в своей конкурсной документации указал, что охранные услуги должны оказываться непосредственно на месте, что охранная компания в связи с этим должна иметь все необходимые документы, разрешающие работу на территории Орловщины. При этом одним из основных требований было наличие у охранников на посту оружия. Заявитель с этим не согласился. По его мнению, на данный момент технологии позволяют осуществить работу дежурной части из любой точки Российской Федерации, а оружие должно быть только у дежурной части. Однако и в УФАС, и в суде сочли иначе.

«В соответствии с изложенным антимонопольным органом сделан правомерный вывод о том, что аукционная комиссия правомерно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявителю ввиду предоставления недостоверной информации относительно возможности оказания услуг в соответствии с требованиями аукционной документации и закона», — подытожили в пресс-службе УФАС.

ИА «Орелград»