В Орле стартовал конкурс казачьего романса

Прием заявок от участников продлится до конца мая.

В Орле официально объявлено о старте I Межрегионального фестиваля-конкурса казачьего романса «Вишня белоснежная». Прием заявок уже стартовал, он продлится до 31 мая 2022 года. Как сообщили организаторы, сбор и обработка заявок проводится дистанционно — по видеозаписям. Заседание жюри фестиваля намечено на 2-3 июня, а заключительный гала-концерт планируется провести 25 июня в концертном зале Орловского областного центра народного творчества. Кстати, последний и выступает организатором.

О времени проведения гала-концерта оргкомитет сообщит дополнительно. Участников рассудят в трех возрастных номинациях: в возрасте 14-17 лет, 18-35 лет и 36 лет и старше. Кроме того, их разделят на категории: солисты, малые группы и ансамбли. По условиям, в своем выступлении участники могут использовать произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру. Допускаются также произведения современных авторов и авторов-исполнителей, отражающие и сохраняющие казачьи традиции.

«Творческие коллективы, солисты и дуэты исполняют максимум два разнохарактерных номера (на свой выбор a, cappella или с сопровождением), — уточнили организаторы. — Приветствуется наличие традиционных и сценических костюмов».

Основные критерии оценки: качество и художественная ценность репертуара, в том числе этнографическая достоверность, отражение в репертуаре местного материала, степень владения приемами народного исполнительства, уровень исполнительского мастерства и артистизм. Победители будут награждены дипломами лауреатов I, II и III степени. По решению жюри может быть присужден Гран-При фестиваля.