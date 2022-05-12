«Воровавшей» чужие кредиты орловчанке сохранили приговор

Суд отказал прокуратуре, требовавшей ужесточить наказание преступнице.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда Орловской области, апелляционной инстанцией рассмотрено уголовное дело в отношении теперь уже бывшей сотрудницы кредитной организации, обвиненной в присвоении чужих денежных средств. В первой инстанции районный суд вынес ей обвинительный приговор в феврале текущего года. Женщина была признана виновной по ч.4 ст.160 УК РФ и получила наказание в виде 4 лет лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ суд постановил считать этот срок условным и дал осужденной 3 года испытательного срока на исправление.

«Данный приговор был обжалован государственным обвинителем в апелляции за мягкостью наказания, — пояснили в пресс-службе Новодеревеньковского суда. — Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда указала, что назначенное осужденной наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Таким образом, приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу».

Напомним суть дела. Женщина работала в поселке Хомутово, занимая должность специалиста по микрокредитованию местного подразделения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь ККВ». Как установили следствие и суд, в период с ноября 2016 года по июнь 2019 года она незаконно изымала из кассы деньги, внесенные туда заемщиками, и присваивала их себе. Кроме того, работница незаконно изготовила договоры займа между кооперативом и гражданами, которые даже не обращались туда за займами, и на основании сфабрикованных кассовых ордеров также присваивала себе деньги.

В суде она признала вину лишь частично, не согласившись с озвученной суммой причиненного ею ущерба. По ее мнению, присвоила она менее 1 миллиона рублей, однако суд решил, что присвоено было более 1,67 миллиона. Последнюю сумму суд в порядке рассмотрения гражданского иска взыскал с осужденной в пользу потерпевшего кооператива. Добавим: обвинение считало, что женщина действовала не одна, а в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Однако суд на стадии рассмотрения дела посчитал необходимым исключить такой квалифицирующий признак, как «присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

ИА «Орелград»