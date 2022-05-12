Жилье под Орлом отремонтируют за казенный счет

Программа восстановления муниципального жилья принята в Мценском районе.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила целевую программу ремонта жилья, входящего в состав муниципального жилищного фонда. Это означает, что квартиры и комнаты, которые находятся в муниципальной собственности, будут приведены в порядок за казенный счет. Кстати, властям Орла следовало бы в этом отношении взять с коллег пример. Согласно статистике, в Мценском районе в целом в реестре муниципального имущества насчитывается 445 жилых помещений. По оценкам специалистов, более 30 процентов из них нуждаются в текущем или капитальном ремонте.

За решение этой проблемы местные власти взялись еще в прошлом году, а с этого года стартует программа. Общий объем ее финансирования составляет более 4,9 миллиона рублей, период реализации – с 2022 по 2024 годы включительно. Так, уже в текущем году планируется выделить из местной казны более 2,1 миллиона рублей. Финансирование на следующие два года пока установлено в одинаковом размере – по 1,4 миллиона рублей в год. Всего в 2022-м планируется капитально отремонтировать почти тысячу квадратных метров муниципального жилья в многоквартирных домах и почти 800 квадратных метров жилья в одноэтажном жилом фонде.

В преамбуле программы авторы указывают на то, что закон обязывает чиновников обеспечивать благоприятные условия для проживания граждан. Расходы должен нести собственник жилья, то есть если жилье муниципальное, то деньги должны выделяться из местной казны. При этом отсутствие средств не может являться основанием для ухудшения условий проживания граждан. Наиболее эффективным способом решения проблемы в Мценске видят целевую программу, под которую выделятся требуемое финансирование. В Орле, например, подобной целевой программы нет, хотя масштабы аналогичной проблемы в областном центре куда крупнее, чем под Орлом.

ИА «Орелград»