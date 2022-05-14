Цена имущества в Орле оказалась занижена почти в 10 раз

Балансовая стоимость муниципального имущества ниже кадастровой стоимости.

Контрольно-счетная палата города Орла в рамках годового отчета о своей деятельности представила на суд депутатов Орловского горсовета информацию о результатах проверки эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения администрации города Орла». Также был проведен анализ использования переданного в оперативное управление муниципального имущества. Проверка охватила 2020 и 2021 года, однако аудиторам было дозволено проверить и иные периоды — в случае необходимости.

В результате контрольного мероприятия аудиторы сделали такой вывод: МКУ «СТО» неэффективно исполняет бюджетные полномочия администратора доходов по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. В связи с этим по состоянию на 1 января 2021 года задолженность по арендным платежам составила 902,6 тысячи рублей и возросла к уровню 2019 года в 2,5 раза. Претензионная работа МКУ «СТО» по взысканию арендных платежей проводилась неэффективно, считают в КСП.

«Искажение данных бухгалтерского учета в связи с отсутствием на балансе трех объектов основных средств муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, составило 16,805 миллиона рублей, — говорится в отчете. — Не проводилась переоценка основных средств, в результате чего балансовая стоимость имущества [оказалась] ниже кадастровой стоимости в 9,4 раза».

Также в КСП считают, что при формировании учетной политики МКУ «СТО» не была учтена специфика условий финансовой деятельности, структура, отраслевая принадлежность и другие особенности учреждения. Не был разработан рабочий план счетов бухгалтерского учета применительно к своей деятельности. Неэффективные расходы бюджета города Орла за 2020-2021 годы при исполнении муниципальных контрактов, по подсчетам аудиторов, составили 287,1 тысячи рублей, на приобретение бензоборудования и инвентаря сверх сметы учреждения — 279,9 тысячи рублей. Были установлены и иные нарушения и недостатки, в том числе законодательства о закупках товаров, работ и услуг.

ИА «Орелград»