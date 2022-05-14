ЛДПР запустила литературный «Флешмоб Победы» в Орловской области

14.5.2022 | 20:11 Культура, Новости, Общество, Политика

В Орловской области стартует литературный «Флешмоб Победы». Его запустило региональное отделение ЛДПР. Активисты партии заявили, что о Дне Победы надо помнить регулярно, а не только 9-го мая. 

Жителям Орловской области и соседних регионов предложили принять участие во «Флешмобе Победы». Для этого нужно прочитать на видео отрывок из литературных произведений о Великой Отечественной войне.

После этого следует выложить ролик в свои социальные сети. Затем — передать эстафету другим.

Старт «Флешмобу Победы» в Орле дал депутат Облсовета, лидер регионального отделения ЛДПР Владислав Числов. В своем видео он рассказал, почему надо помнить о Победе, а также зачитал отрывок из произведения «Живые и мертвые» Константина Симонова.

— Записывайте видео с прочтением отрывков из произведений о ВОВ, выкладывайте их в свои социальные сети с хештегами, передавайте эстафету дальше. Покажем, что мы помним о Дне Победы всегда, а не только 9-го мая! — заявил Владислав Числов.

Владислав Числов передал эстафету всем жителям Орловской области. Он включил в свой список губернатора Клычкова, мэра Орла Парахина, спикера облсовета Музалевского и активистов регионального отделения Бухтиярова и Юдина.

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