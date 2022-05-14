Лихач, протаранивший на перекрестке иномарку, попросил не лишать его прав

В Орле суд частично решил ближайшую судьбу виновника ДТП.



Пресс-служба Заводского районного суда города Орла объявила о результатах рассмотрения административного дела, заведенного на местного жителя по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). В суде уточнили, что к ответу был призван злостный автонарушитель. Впрочем, сам он явно рассчитывал на некоторое снисхождение.

Как было установлено в судебном заседании, в ноябре 2021 года данный мужчина двигался по улицам Орла, управляя автомобилем «Нисан». На регулируемом перекрестке он нарушил сразу несколько пунктов ПДД. В результате его иномарка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранила автомобиль «Дэу». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры «Дэу» получили травмы, которые эксперты квалифицировали как легкие. Поэтому было заведено административное, а не уголовное дело.

«Виновник ДТП в судебном заседании вину в совершении правонарушения признал, раскаялся, — добавили в пресс-службе Заводского райсуда. — Пояснил, что потерпевшим причиненный моральный вред и материальный ущерб не возместил, так как не имеет возможности. Просил не лишать его права управления транспортными средствами, так как он неофициально работает водителем».

При этом мужчина «забыл» сказать, что в течение года он 14 (!) раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. Впрочем, это стало известно и без него. Судья справедливо рассудил, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, однако, судя по совершенному им ДТП, должных выводов для себя не сделал. Учитывая это, молодой человек получил административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. По мнению суда, такое наказание является соразмерным содеянному. Постановление еще не вступило в законную силу, то есть лихач может обжаловать его в суд вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»